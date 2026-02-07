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Опубликовано 7 февраля, 05:27

Сырский пожаловался на «зону смерти» глубиной до 20 километров

Александр Сырский. Фото © Минобороны Украины

Александр Сырский. Фото © Минобороны Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о серьёзном ухудшении ситуации для украинских военных в зоне СВО. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на слова военачальника.

По его оценке, уровень опасности для солдат на передовой значительно вырос по сравнению с началом конфликта. Сырский связывает это с изменением характера боевых действий и быстрым развитием военных технологий.

Особое внимание, как отмечает издание, уделяется массовому применению беспилотников. Именно технологический прогресс в сфере дронов, по словам главкома, привёл к формированию так называемой зоны повышенного риска вдоль всей линии соприкосновения. В материале уточняется, что речь идёт о «зоне смерти» протяжённостью около 1200 километров и глубиной до 20 километров, где военнослужащие ВСУ находятся под постоянной угрозой.

«Солдаты на передовой сегодня находятся в большей опасности, чем в начале войны», — приводит Die Zeit слова Сырского.

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Ранее российские военнослужащие группировки «Восток» взяли в плен группу украинских боевиков в Запорожской области в ходе боя за опорный пункт противника. Один из российских штурмовиков рассказал, что бойцам пришлось преодолеть 300–400 метров по открытой местности и затем пройти через лесополосу.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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