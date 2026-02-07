Новейшая тяжёлая РСЗО «Сарма» с «иммунитетом» к РЭБ прибыла в зону СВО

Войска РФ получили партию новейших тяжёлых РСЗО «Сарма», которые проходят испытания в зоне СВО. Об этом сообщил индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба корпорации.

Новая система, представленная на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии, оснащена передовой автоматизированной системой управления огнём. Она способна вести огонь с марша по заданным координатам и эффективно действовать в условиях радиоэлектронного подавления противника.

«Сарма» — развитие линейки «Смерч» и «Торнадо-С». Сохраняя калибр 300 мм, она имеет шесть направляющих вместо 12, что делает машину легче, мобильнее и проходимее. По словам Оздоева, сочетание «Сармы» и «Торнадо-С» обеспечит повышенную гибкость и эффективность поражения защищённых целей при экономии боеприпасов.

Ранее Life.ru уже рассказывал о высокомобильной реактивной системе залпового огня «Сарма», которая была представлена на международной оборонной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде. Она способна развиваться скорость до 95 км/ч.