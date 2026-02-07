ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 февраля, 11:40

Орбан: Европейские войска на Украине будут означать прямой конфликт с Россией

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Венгрия не будет участвовать в отправке европейских войск на Украину, так как это приведёт к прямому военному конфликту с Россией. Такую позицию высказал премьер-министр страны Виктор Орбан перед антивоенным митингом, запланированным в Сомбатхее.

«Когда мы говорим о войне, мы должны говорить прямо. Сегодня опасность состоит в отправке на Украину венгерских денег. Завтра на войну могут отправить молодых венгров. Европейские войска на Украине будут означать прямой конфликт с Россией»,написал он на своей странице в соцсети Х.

Орбан подчеркнул: «Венгрия говорит: «Нет, мы отказываемся в этом участвовать!». Свою позицию он намерен подтвердить на встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС». Правительство проводит подобные антивоенные митинги в преддверии парламентских выборов, намеченных на 12 апреля.

Захарова назвала планы размещения войск НАТО на Украине неприкрытой интервенцией
Захарова назвала планы размещения войск НАТО на Украине неприкрытой интервенцией

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте своими действиями может подрывать перспективы мирных переговоров. Его недавнее выступление в Киеве рассматривается как шаг, способный осложнить дипломатические усилия, в том числе инициативы администрации президента США Дональда Трампа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar