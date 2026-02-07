Венгрия не будет участвовать в отправке европейских войск на Украину, так как это приведёт к прямому военному конфликту с Россией. Такую позицию высказал премьер-министр страны Виктор Орбан перед антивоенным митингом, запланированным в Сомбатхее.

«Когда мы говорим о войне, мы должны говорить прямо. Сегодня опасность состоит в отправке на Украину венгерских денег. Завтра на войну могут отправить молодых венгров. Европейские войска на Украине будут означать прямой конфликт с Россией», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Орбан подчеркнул: «Венгрия говорит: «Нет, мы отказываемся в этом участвовать!». Свою позицию он намерен подтвердить на встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС». Правительство проводит подобные антивоенные митинги в преддверии парламентских выборов, намеченных на 12 апреля.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте своими действиями может подрывать перспективы мирных переговоров. Его недавнее выступление в Киеве рассматривается как шаг, способный осложнить дипломатические усилия, в том числе инициативы администрации президента США Дональда Трампа.