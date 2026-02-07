ВС РФ ударили по крупнейшей электроподстанции во Львовской области
Российские военные нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции, расположенной во Львовской области Украины. Об этом заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.
По его словам, этот объект был ключевым для приёма электроэнергии из Европейского союза и снабжения западных регионов страны. Игнатьев предупредил, что в украинской энергосистеме в ближайшие четыре дня ожидаются серьёзные проблемы. Мэр Ивано-Франковска Марьян Заречный уточнил, что в его регионе свет будут давать только по четыре-пять часов в сутки.
Ранее обстрелы привели к критическим повреждениям Дарницкой ТЭЦ в Киеве, из-за чего её восстановление займёт продолжительное время. Игнатьев также упомянул, что ранее была уничтожена ТЭЦ-6 на Троещине.
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