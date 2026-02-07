ВС РФ ударили по крупнейшей электроподстанции во Львовской области

По его словам, этот объект был ключевым для приёма электроэнергии из Европейского союза и снабжения западных регионов страны. Игнатьев предупредил, что в украинской энергосистеме в ближайшие четыре дня ожидаются серьёзные проблемы. Мэр Ивано-Франковска Марьян Заречный уточнил, что в его регионе свет будут давать только по четыре-пять часов в сутки.