Украинские генералы разворовали $5,7 млн, выделенные на военное ПО

Генералов украинской армии обвиняют в хищении четверти миллиарда гривен, выделенных на создание тактической IT-системы «Колокол». Расследование ведёт Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По данным бюро, средства были выведены в ходе разработки программного комплекса, предназначенного для сбора и обработки оперативной информации о ВСУ, включая работу с картами и автоматизацию отчётности. В числе подозреваемых — бывший заместитель начальника Генштаба, экс-командующий войсками связи, экс-руководитель управления автоматизации Генштаба и директор компании-исполнителя.

Соглашение по проекту было подписано ещё в 2016 году. За время его реализации многократные правки в техзадание привели к увеличению стоимости на 415 миллионов гривен. Несмотря на колоссальные вложения, система «Колокол» так и не была доведена до рабочего состояния и не выполняет возложенных на неё функций.

Ранее украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что Киев намерен лишить антикоррупционные органы НАБУ и САП их реальных полномочий. По его словам, в ОП Украины уверены, что у них получится заполучить контроль над этими структурами, а те не смогут оказать достаточного сопротивления.