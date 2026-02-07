Владимир Зеленский озвучил предполагаемую схему мониторинга прекращения огня в случае остановки конфликта на Украине. По его словам, в этом процессе не будет участвовать Европа.

Как заявил Зеленский, контроль за соблюдением перемирия будут осуществлять три стороны: Украина, Россия и Соединённые Штаты. Он уточнил, что военные этих стран уже согласовали между собой технические детали такого контроля, а США подтвердили своё участие. При этом лидер режима не упомянул о возможном участии в мониторинге так называемой «коалиции желающих», о которой ранее говорили западные партнёры.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц дал жёсткий ответ Владимиру Зеленскому, заявив, что ускоренное принятие Украины в Евросоюз к 2027 году невозможно. Эта позиция демонстрирует нежелание европейцев и далее безоговорочно выполнять требования Киева. Данный отказ Зеленский может использовать как предлог для затягивания мирных переговоров.