Минобороны: За шесть часов над двумя регионами РФ сбиты 10 украинских БПЛА

За шесть часов российские силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Перехват осуществлялся в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени 7 февраля. Пять дронов были уничтожены над территорией Белгородской области и ещё пять — над Брянской.

Рано утром 7 февраля в результате ночного удара беспилотников по Тверской области произошёл пожар на одном из предприятий Конаковского округа. Как сообщил врио губернатора Виталий Королёв, возгорание стало следствием отражения атаки БПЛА. Насколько известно, никто не пострадал.