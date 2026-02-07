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Регион
Опубликовано 7 февраля, 18:05

Минобороны: За шесть часов над двумя регионами РФ сбиты 10 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

За шесть часов российские силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Перехват осуществлялся в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени 7 февраля. Пять дронов были уничтожены над территорией Белгородской области и ещё пять — над Брянской.

В Орловской области из-за обломков БПЛА повреждены автомобиль и постройка
В Орловской области из-за обломков БПЛА повреждены автомобиль и постройка

Рано утром 7 февраля в результате ночного удара беспилотников по Тверской области произошёл пожар на одном из предприятий Конаковского округа. Как сообщил врио губернатора Виталий Королёв, возгорание стало следствием отражения атаки БПЛА. Насколько известно, никто не пострадал.

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Юрий Лысенко
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