ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 февраля, 05:48

Под огнём и малыми группами: Как военная полиция эвакуирует мирных жителей из Красноармейска

Военная полиция эвакуирует мирных жителей Красноармейска из-под огня ВСУ

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Военнослужащие военной полиции группировки российских войск «Центр» продолжают эвакуацию мирных жителей из освобождённого Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Эвакуация проводится ежедневно небольшими группами с учётом оперативной обстановки и угрозы обстрелов ВСУ. Военные полицейские сопровождают людей по наиболее безопасным маршрутам и выводят их в тыловые районы. После этого эвакуированных доставляют в пункты временного размещения на территории республики.

«На сегодняшний день через ПВР прошло 2225 человек из освобождённых населённых пунктов», — сказал военнослужащий отдела военной полиции 159-й военной комендатуры группировки войск «Центр» Владимир Челноков.

В пунктах временного размещения мирным жителям оказывают медицинскую, гуманитарную и социальную помощь. В ускоренном порядке оформляются российские паспорта, восстанавливаются документы и назначаются положенные выплаты.

Путин: Участники СВО называют друг друга «брат», невзирая на этнос и религию
Путин: Участники СВО называют друг друга «брат», невзирая на этнос и религию

Важнейшие новости с фронта, сообщения военкоров и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar