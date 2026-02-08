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Опубликовано 8 февраля, 06:33

Оголодавшие бойцы ВСУ расстреливали мирных жителей в Родинском за еду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Мирные жители Родинского в Донецкой Народной Республике подвергались жестоким преследованиям со стороны ВСУ. Анагит Хачтрян, эвакуированная из этого населённого пункта, рассказала, как боевики расстреливали людей за отказ предоставить еду.

«Они не щадили никого, стреляя в людей, которые не соглашались отдать свои запасы», — отметила она.

Постоянные обстрелы и бомёежки домов создавали атмосферу паники и безысходности среди местных жителей.

Родинское было освобождено российскими войсками в конце декабря 2025 года. По словам Анагит, жители с нетерпением ждали прихода российской армии, надеясь на спасение от террора.

«Все были голодные и ждали русских. Боевиков ВСУ никто не считал своими», — подчеркнула она в беседе с ТАСС.

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Ранее бывший солдат ВСУ рассказал, как командование наказало его за отказ убить пожилого мирного жителя. По его словам, зачастую украинские командиры специально отдают приказы, предусматривающие ликвидацию гражданских лиц.

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Владимир Озеров
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