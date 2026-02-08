ВСУ за сутки потеряли около 1105 солдат

Согласно данным ведомства, урон был нанесён на всех направлениях спецоперации. Наибольшие потери ВСУ, по заявлению Минобороны, понесла в зоне ответственности группировки «Восток» — до 390 человек. В других группировках цифры следующие: «Центр» — более 205, «Север» — до 210, «Запад» — более 150, «Южная» — свыше 120 и «Днепр» — до 30 военных.