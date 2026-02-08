ВСУ за сутки потеряли около 1105 солдат
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Потери Вооружённых сил Украины за последние сутки составили около 1105 военнослужащих. Такую сводку по итогам боев обнародовало Министерство обороны России.
Согласно данным ведомства, урон был нанесён на всех направлениях спецоперации. Наибольшие потери ВСУ, по заявлению Минобороны, понесла в зоне ответственности группировки «Восток» — до 390 человек. В других группировках цифры следующие: «Центр» — более 205, «Север» — до 210, «Запад» — более 150, «Южная» — свыше 120 и «Днепр» — до 30 военных.
Ранее сообщалось, что украинские военные спешно покидают позиции в Краснопольском районе Сумской области. По информации российских силовиков, оборона украинской армии на данном участке фронта дезорганизована: войска отступают, оставляя технику и вооружение, а часть подразделений оказалась в полной изоляции.
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