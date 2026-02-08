ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 февраля, 09:44

ВСУ за сутки потеряли около 1105 солдат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Потери Вооружённых сил Украины за последние сутки составили около 1105 военнослужащих. Такую сводку по итогам боев обнародовало Министерство обороны России.

Согласно данным ведомства, урон был нанесён на всех направлениях спецоперации. Наибольшие потери ВСУ, по заявлению Минобороны, понесла в зоне ответственности группировки «Восток» — до 390 человек. В других группировках цифры следующие: «Центр» — более 205, «Север» — до 210, «Запад» — более 150, «Южная» — свыше 120 и «Днепр» — до 30 военных.

ВС РФ во время стремительного продвижения взяли Сидоровку и Глушковку
ВС РФ во время стремительного продвижения взяли Сидоровку и Глушковку

Ранее сообщалось, что украинские военные спешно покидают позиции в Краснопольском районе Сумской области. По информации российских силовиков, оборона украинской армии на данном участке фронта дезорганизована: войска отступают, оставляя технику и вооружение, а часть подразделений оказалась в полной изоляции.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar