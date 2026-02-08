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Опубликовано 8 февраля, 10:35

Рогова насмешили сказки Зеленского для украинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Владимир Зеленский продолжает рассказывать сказки украинскому народу о потере независимости в случае поражения. С таким заявлением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Лидер киевского режима в интервью France 2 заявил, что Украина с поражением в конфликте «потеряет независимость». Рогов парировал, что именно при Зеленском управление страной полностью перешло под внешнее управление. По его словам, именно экс-комик «добил остатки её независимости».

«Теперь Зеленский напоминает человека, который потерял голову и всем жалуется, что у него будет неудачная причёска», — добавил представитель Общественной палаты России.

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Новости СВО. ВС РФ взяли Чугуновку, котёл под Орехово-Васильевкой, Киев бросил резервы на Сумщину, США решили судьбу Донбасса, 8 февраля

Ранее Зеленский заявил, что США стремятся завершить конфликт на Украине до начала лета 2026 года и, вероятно, будут оказывать давление на Киев в соответствии с этим графиком. Это формирует парадокс между заявленной стратегией долгосрочного сотрудничества и жёсткими, сжатыми сроками, которые навязывает партнёр по альянсу.

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Александра Мышляева
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