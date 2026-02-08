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Опубликовано 8 февраля, 17:33

«Ошибка Европы»: На Западе признали сокрушительный провал Украины

Telegraph: Запад недооценил Россию и оказался в проигрыше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Запад оказался в проигрышной позиции в украинском кризисе, потому что повторил старую ошибку — снова недооценил Россию. К такому выводу приходит британская газета The Telegraph.

«Европейцы глубоко ошиблись. С момента начала специальной военной операции Россия превзошла по темпам роста все экономики Запада. <…> За эти годы она обрела независимость от глобальной финансовой системы, которая основана на долларе», — цитирует издание экспертов. По мнению автора статьи, настоящие финансовые трудности теперь испытывает Европа.

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Александра Мышляева
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