«Ошибка Европы»: На Западе признали сокрушительный провал Украины
Telegraph: Запад недооценил Россию и оказался в проигрыше
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Запад оказался в проигрышной позиции в украинском кризисе, потому что повторил старую ошибку — снова недооценил Россию. К такому выводу приходит британская газета The Telegraph.
«Европейцы глубоко ошиблись. С момента начала специальной военной операции Россия превзошла по темпам роста все экономики Запада. <…> За эти годы она обрела независимость от глобальной финансовой системы, которая основана на долларе», — цитирует издание экспертов. По мнению автора статьи, настоящие финансовые трудности теперь испытывает Европа.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте своими действиями может подрывать перспективы мирных переговоров. Его недавний визит в Киев рассматривается аналитиками как шаг, который может серьёзно осложнить дипломатический процесс, в том числе мирные инициативы, выдвигаемые администрацией президента США Дональда Трампа.
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