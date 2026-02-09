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Опубликовано 8 февраля, 21:01

Под Курском прогремели взрывы, местные жители сообщают о работе ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

В пригороде Курска местные жители сообщили о серии мощных взрывов. По данным SHOT, первый хлопок был слышен около 22:50, после чего последовало ещё несколько — не менее трёх в районе 23:00. Очевидцы также наблюдали в небе яркие вспышки.

Работают силы противовоздушной обороны по уничтожению воздушных целей. Информации о возможных разрушениях на земле или пострадавших среди гражданского населения на данный момент не поступало.

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ВСУ не перестают атаковывать регионы России. Ранее Life.ru рассказывал, что украинский дрон врезался в гражданский автомобиль в Белгородской области. В результате атаки в селе Погромец пострадал водитель. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча.

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Артём Гапоненко
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