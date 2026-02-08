Российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались прорваться на территорию России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Восьмого февраля в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в военном ведомстве.

Согласно сводке, два дрона сбиты над Брянской областью, по одному — над Краснодарским краем и над акваторией Чёрного моря.