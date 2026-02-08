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Опубликовано 8 февраля, 18:13

Российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Российские системы противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались прорваться на территорию России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Восьмого февраля в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в военном ведомстве.

Согласно сводке, два дрона сбиты над Брянской областью, по одному — над Краснодарским краем и над акваторией Чёрного моря.

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Мирный житель пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Брянскую область

Ранее Life.ru сообщал, что российские силы ПВО за одну ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами страны и акваторией Чёрного моря. Основной целью массированной атаки беспилотников стала Брянская область, где системы ПВО перехватили 11 аппаратов. Ещё четыре дрона сбили над Калужской областью, один — над Курской, а шесть уничтожили над акваторией Чёрного моря.

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Александра Мышляева
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