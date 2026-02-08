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Опубликовано 8 февраля, 16:34

Мирный житель пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Брянскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Мирный житель получил травмы в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на село в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

«ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами село Понуровка Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, контузию получил мирный житель», — написал он. По словам главы области, пострадавшему оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В результате удара также был повреждён легковой автомобиль. На месте происшествия сейчас работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз.

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Ранее Life.ru писал, что атака украинских беспилотников привела к пожару на предприятии в Тверской области. Возгорание произошло в Конаковском округе во время отражения налёта БПЛА, сообщил врио губернатора Виталий Королёв. По официальным данным, пострадавших нет.

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Александра Мышляева
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