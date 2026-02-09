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Опубликовано 9 февраля, 06:54

Экс-солдат ВСУ рассказал, почему Зеленский не заинтересован в завершении конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта, поскольку это лишит его возможности для дальнейшего личного обогащения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал бывший солдат ВСУ с позывным Сова, перешедший на сторону России.

Боец добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря заявил, что Зеленский боится за свою шкуру и власть, а также не успел украсть все деньги. Именно поэтому киевский режим не соглашается признать российский статус Донбасса, Новороссии и Крыма.

«Зеленский на это не пойдёт, потому что он боится за свою шкуру и за власть, естественно. Деньги ещё не все украл», — заявил Сова.

Бывший солдат ВСУ утверждает, что такое мнение разделяет большинство оставшихся в стране украинцев. Он позитивно оценил продвижение российских войск на всех направлениях, отметив, что чем больше будет достигнуто поставленных целей, тем лучше.

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Ранее сообщалось, что Россия ставит признание Донбасса своей территорией ключевым условием для будущего масштабного соглашения. Инсайдер подчеркнул, что для Москвы это принципиальный вопрос, а легитимизация статуса региона на международном уровне рассматривается как неотъемлемая часть будущего договора.

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Алиса Хуссаин
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