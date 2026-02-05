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Регион
Опубликовано 5 февраля, 08:24

Признание Донбасса российским названо ключевым условием Москвы для «большого договора»

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Одним из фундаментальных условий масштабного межгосударственного соглашения для России является официальное признание Донбасса российской территорией всеми странами мира, сообщает западный источник агентства ТАСС в Абу-Даби.

Собеседник, знакомый с ходом консультаций в Абу-Даби, подчеркнул, что данный аспект имеет принципиальное значение для российской стороны. По его словам, вопрос легитимизации статуса региона на международном уровне рассматривается Москвой как неотъемлемая и крайне важная часть будущего «большого договора».

На трёхсторонних переговорах в ОАЭ обсуждают прекращение огня и территории
На трёхсторонних переговорах в ОАЭ обсуждают прекращение огня и территории

Трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби — это новый формат дипломатии, инициированный при активном посредничестве администрации США. Они стали первыми прямыми трёхсторонними контактами с участием всех сторон с начала конфликта в 2022 году. Переговоры проходят в закрытом режиме в столице ОАЭ, которая выступает нейтральной площадкой. Первый раунд прошёл в Абу-Даби 23–24 января. Второй проходит с 4 по 5 февраля.

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Оксана Попова
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