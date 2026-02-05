Признание Донбасса российским названо ключевым условием Москвы для «большого договора»

Одним из фундаментальных условий масштабного межгосударственного соглашения для России является официальное признание Донбасса российской территорией всеми странами мира, сообщает западный источник агентства ТАСС в Абу-Даби.

Собеседник, знакомый с ходом консультаций в Абу-Даби, подчеркнул, что данный аспект имеет принципиальное значение для российской стороны. По его словам, вопрос легитимизации статуса региона на международном уровне рассматривается Москвой как неотъемлемая и крайне важная часть будущего «большого договора».

Трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби — это новый формат дипломатии, инициированный при активном посредничестве администрации США. Они стали первыми прямыми трёхсторонними контактами с участием всех сторон с начала конфликта в 2022 году. Переговоры проходят в закрытом режиме в столице ОАЭ, которая выступает нейтральной площадкой. Первый раунд прошёл в Абу-Даби 23–24 января. Второй проходит с 4 по 5 февраля.