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Опубликовано 9 февраля, 09:27

В Совфеде заявили, что Европа видит собственное поражение в возможном соглашении по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

В Европе рассматривают соглашение по Украине как собственное поражение. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Когда [министр иностранных дел России] Сергей Лавров говорит: «Надо поступать по-мужски» — это значит, что надо оставаться верными достигнутым договорённостям. Россия всегда остаётся верной тем договорённостям, которые достигнуты», — отметил Карасин в беседе с «Лентой.ру».

По словам сенатора, Анкоридж открыл новую страницу в подходах к урегулированию украинского кризиса. Но западноевропейские интриганы пытаются вернуть ситуацию в русло размещения вооружённых сил на Украине. Карасин подчеркнул, что размещение военных приведёт только к новому обострению. Это не поможет мирному урегулированию кризиса.

По словам сенатора, европейцы всячески пытаются замаскировать позицию тех, кто выступает против урегулирования. Речь идёт не только о странах Европы, но и о внутренней ситуации в самой Украине. Кроме того, они готовят новые пакеты санкций. Такие шаги срывают договорённости и портят атмосферу для любых переговоров — будь то обмен пленными или масштабные соглашения по мирному решению кризиса.

Ситуация остаётся подвижной. Но уже чётко определились те, кто хочет заключить мирное соглашение, и те, кто категорически против.

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза сопровождали Владимира Зеленского в Вашингтон с целью помешать заключению мирного соглашения с Россией. По словам министра, европейские политики оказали давление на Зеленского и лишили его возможности договориться с президентом США Дональдом Трампом.

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Лия Мурадьян
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