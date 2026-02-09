На Западе заявили, что Россия изменила логику войны

Россия перешла к принципиально новой модели ведения боевых действий на Украине, отказавшись от классической тактики прорывов и захвата территорий. Об этом говорится в материале немецкого издания Junge Welt.

По оценке авторов публикации, Москва делает ставку на стратегию системного истощения. Поле боя больше не рассматривается как набор отдельных рубежей, а воспринимается как единый управляемый контур, где ключевую роль играют математические модели ущерба и постоянная обратная связь в реальном времени.

Отмечается, что техническим воплощением этой доктрины стали так называемые «зоны тотального уничтожения», а также автономные подразделения нового типа. В результате боевые действия, по мнению издания, всё больше приобретают черты стандартизированного индустриального процесса.

В публикации подчёркивается, что западные аналитики продолжают оценивать успех российских войск в «метрах в день», что является стратегической ошибкой. Реальная цель Москвы, как утверждается, заключается не в немедленном захвате территорий, а в создании условий, при которых система противника не выдержит нагрузки и рухнет.

Авторы материала сравнивают текущую модель боевых действий с работой фабрики. «Россия ведет боевые действия как фабрика — стандартизировано, на основе больших данных, серийно. Цель — не прежде всего территория, а планомерное истощение систем противника», — говорится в тексте. При этом отмечается, что Запад по-прежнему фокусируется на контроле над территориями, тогда как российская стратегия строится на соотношении затрат и эффекта во времени.