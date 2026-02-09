Диверсанты ВСУ в российской форме пытаются проникнуть в ДНР

Российские силовики сообщают о новой тактике ВСУ. Диверсанты в российской форме активизировались на Запорожском направлении, пытаясь проникнуть в юго-западные районы ДНР.

В силовых структурах заявили, что все такие группы подлежат уничтожению, а пока их попытки остаются безрезультатными. По данным источника, противник стремится заходить в тыл, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что «Горынычи» сорвали засаду в Димитрове и уничтожили украинских диверсантов. Антитеррористическое подразделение вело преследование противника, в результате чего удалось выявить и нейтрализовать ДРГ, которая готовила минную засаду вдоль маршрута передвижения российской военной техники.