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Опубликовано 30 января, 06:00

«Горынычи» сорвали засаду в Димитрове и уничтожили украинских диверсантов

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Сотрудники подразделения ФСБ из Донецка уничтожили группу украинских диверсантов на окраине города Димитров в ДНР. По информации пресс-службы ведомства, силы ВСУ пытались устроить засаду на российских военных.

В сообщении регионального управления ФСБ России уточнили, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» вело преследование диверсионных групп противника у Димитрова, в результате чего была выявлена и нейтрализована диверсионно-разведывательная группа, которая готовила минную засаду вдоль маршрута передвижения российской военной техники.

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Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам в районе Димитрова (Мирнограда) в ДНР. Инцидент произошёл во время зачистки дачного кооператива. Также поступали сведения о сдаче в плен солдат ВСУ в Харьковской области. Военные объяснили своё решение отсутствием ротации, отказом командования эвакуировать раненых, а также общим истощением.

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Оксана Попова
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