Уроженцу Казахстана дали российское гражданство за участие в СВО

В Зауралье боец СВО, гражданин Казахстана, получил российский паспорт. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, мужчина, приехавший в нашу страну в 2019 году и получивший вид на жительство, не остался в стороне, когда Родина призвала. Он подписал контракт с Минобороны и отправился защищать интересы страны. За свою отвагу и преданность он уже награждён медалью Суворова.

«По окончанию службы мужчина принял решение стать гражданином РФ и в январе 2026 года подал заявление о приеме в гражданство, которое было рассмотрено и вынесено положительное решение», — говорится в сообщении полиции.

Принесение присяги состоялось в начале февраля.

Ранее сообщалось, что гражданин Германии Максим Житников получил российский паспорт после личного обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Мужчина переехал во Владимирскую область вместе со своей супругой, являющейся гражданкой России, и детьми. Он пояснил, что решение о смене страны проживания было связано с его несогласием с ценностями, которые, по его мнению, активно навязываются в современной Европе.