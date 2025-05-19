Повар из Германии получил российское гражданство после обращения к Путину

Гражданин Германии Максим Житников получил российский паспорт после личного обращения к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Житников выразил желание получить гражданство РФ в апреле, во время расширенного заседания президиума Государственного Совета, где лично пообщался с главой государства. После этого вопрос взяли на контроль в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

По информации МВД, Житников был приглашён в управление по вопросам миграции по Владимирской области, где подал заявление и необходимые документы. После прохождения всех проверок ему был оформлен паспорт, который вручили после церемонии присяги.

Максим Житников вместе с супругой — гражданкой России — и детьми переехал из немецкого Эссена во Владимирскую область. Он пояснил, что решил сменить страну проживания из-за несогласия с ценностями, которые навязываются в Европе.