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19 мая, 10:52

Повар из Германии получил российское гражданство после обращения к Путину

Волк: Обратившемуся к Путину повару из Германии Житникову вручили паспорт РФ

Шеф-повар из Германии Максим Житников официально стал гражданином России. Фото © Telegram / Ирина Волк

Шеф-повар из Германии Максим Житников официально стал гражданином России. Фото © Telegram / Ирина Волк

Гражданин Германии Максим Житников получил российский паспорт после личного обращения к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Житников выразил желание получить гражданство РФ в апреле, во время расширенного заседания президиума Государственного Совета, где лично пообщался с главой государства. После этого вопрос взяли на контроль в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

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По информации МВД, Житников был приглашён в управление по вопросам миграции по Владимирской области, где подал заявление и необходимые документы. После прохождения всех проверок ему был оформлен паспорт, который вручили после церемонии присяги.

Максим Житников вместе с супругой — гражданкой России — и детьми переехал из немецкого Эссена во Владимирскую область. Он пояснил, что решил сменить страну проживания из-за несогласия с ценностями, которые навязываются в Европе.

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Ранее стало известно, что хоккеист из США и лидер хоккейной команды из Хабаровска «Амур» Александр Гальченюк получил российское гражданство. Кроме того, запрос украинской всадницы Софьи Васильевой о переходе под российское спортивное гражданство был единогласно поддержан на недавнем заседании Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР).

Марина Фещенко
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