МВД поможет получить гражданство РФ обратившемуся к Путину на немецком мужчине

Министерство внутренних дел России поддержит переехавшего из Германии повара Максима Житникова, который обратился к президенту Владимиру Путину за помощью в получении российского гражданства. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из УВМ УМВД России по Владимирской области в установленном законом порядке окажут необходимое содействие в получении российского гражданства Максиму Житникову», — сообщила она.

Сейчас гражданин Германии живёт и трудится во Владимирской области. Полицейские готовы предоставить ему всю необходимую помощь. Вопрос о гражданстве Максима Житникова находится под контролем руководства областного управления МВД России.

Максим рассказал, что принял решение переехать в Россию из-за пропаганды в Европе нетрадиционных ценностей. Он состоит в браке с гражданкой России, у них двое детей. Опасения за будущее семьи подтолкнули его к этому шагу.