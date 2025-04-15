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15 апреля, 19:40

МВД поможет получить гражданство РФ обратившемуся к Путину на немецком мужчине

Переехавший из Германии в Россию Максим Житников. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Переехавший из Германии в Россию Максим Житников. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Министерство внутренних дел России поддержит переехавшего из Германии повара Максима Житникова, который обратился к президенту Владимиру Путину за помощью в получении российского гражданства. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из УВМ УМВД России по Владимирской области в установленном законом порядке окажут необходимое содействие в получении российского гражданства Максиму Житникову», — сообщила она.

Сейчас гражданин Германии живёт и трудится во Владимирской области. Полицейские готовы предоставить ему всю необходимую помощь. Вопрос о гражданстве Максима Житникова находится под контролем руководства областного управления МВД России.

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Максим рассказал, что принял решение переехать в Россию из-за пропаганды в Европе нетрадиционных ценностей. Он состоит в браке с гражданкой России, у них двое детей. Опасения за будущее семьи подтолкнули его к этому шагу.

Как сообщал Life.ru, диалог между Путиным и Житниковым состоялся на расширенном заседании президиума Государственного Совета Российской Федерации. Мужчина обратился к главе государства на немецком языке.

Лия Мурадьян
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