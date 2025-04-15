Канадская журналистка Ева Бартлетт попросила гражданство России у президента РФ Владимира Путина. Она отметила, что ей нравится жизнь в нашей стране, в то время как на Западе всё нестабильно.

«На Западе сейчас всё очень нестабильно. Я же хочу донести до иностранной аудитории российскую точку зрения на события, в том числе на Украине», — приводит слова Бартлетт РИА «Новости».

Журналистка добавила, что ей нравится знакомиться с традициями и культурой России, русским языком.

В родной Канаде Бартлетт больше не чувствует себя в безопасности. Журналистка рассказала, что по возвращении домой после нескольких лет отсутствия её встретили сотрудники спецслужб и продержали в аэропорту несколько часов. По мнению Бартлетт, властям страны не нравится то, что она показывает в своих материалах. Более того, государственное медиа Канады CBC на основании данных «Миротворца» и вовсе хотело опорочить её имя.

Еве Бартлетт 47 лет. Она родилась в США, но позже переехала в Канаду. Журналистка работала в Сирии, а также освещала события в Донбассе.