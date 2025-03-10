«Тут рай»: Бойцы ВСУ попали в плен к нашим и захотели получить гражданство России
Военные ВСУ захотели получить гражданство России после того, как попали в плен
Украинские военнослужащие захотели получить российское гражданство после того, как были захвачены в плен российскими ВС. Об этом сообщает SHOT.
Бойцы ВСУ хотят получить российское гражданство. Видео © Видео SHOT
Владимир и Андрей кардинально изменили своё отношение к России после пленения в начале февраля. Они пожаловались на серьёзные проблемы с продовольствием в украинской армии, из-за чего им приходилось искать еду в мусорных контейнерах или растапливать снег для получения воды. Когда их отряд оказался в окружении, Владимир и Андрей приняли решение сдаться.
Им рассказывали о голоде и холоде в ВС РФ, отмечая, что лучше покончить с собой, чем попасть в руки русских. Однако сейчас их взгляды изменились: находясь в плену, они лучше едят, спят в тепле и имеют доступ к питьевой воде. Теперь бойцы готовы рассмотреть возможность получения российского гражданства, также они надеются на скорейшее завершение конфликта.
Ранее пленная военнослужащая украинской армии Галина Казимова назвала отношение к женщинам в рядах ВСУ как бесчеловечное. По её словам, раненых женщин часто оставляют на поле боя. Она также отметила, что командование ВСУ направляет женщин в штурмовые подразделения, после чего их отправляют на передовые позиции, где они исполняют функции штурмовиков.