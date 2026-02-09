Новейшие российские БПЛА-дрононосцы «Гербера» сняли на видео в тылу ВСУ

Российские военнослужащие начали применять против ВСУ новейшие беспилотники-матки, несущие на себе множество FPV-дронов. Как пишет SHOT, «Гербера» может действовать в глубоком тылу противника и наносить удары по энергетике.

Российский беспилотник «Гербера» в зоне проведения СВО. Видео © SHOT

Новинку уже увидели на Сумском направлении. Дрон несёт на крыльях множество небольших беспилотников, которые запускают в нужный момент для удара по цели. Известно, что летает «Гербера» на 300-600 километров, и это позволяет сильно увеличить зону поражения FPV-дронов.

Появление дронов-маток беспокоит Киев. В Минобороны заявляли, что сообщения об их применении приходят уже несколько дней.

Российский беспилотник «Гербера» в зоне проведения СВО. Фото © SHOT

Российский беспилотник «Гербера» в зоне проведения СВО. Коллаж © SHOT

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что беспилотники в корне изменили современные боевые действия. По его словам, возврата к прошлому формату конфликтов уже не будет, и отстающим придётся догонять нынешний уровень развития таких технологий.