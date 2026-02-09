Минобороны России сообщило об уничтожении танка Abrams ВСУ в Запорожской области и опубликовало соответствующие кадры. По данным ведомства, боевую машину обнаружили операторы БПЛА войск беспилотных систем 35-й армии группировки «Восток» во время воздушной разведки.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения Abrams на Запорожском направлении. Видео © Минобороны РФ

Сообщается, что первым ударом танк был обездвижен, после чего последовали новые атаки, уничтожившие защитный каркас и саму машину. В министерстве также заявили, что экипаж попытался покинуть технику, но был поражен на месте.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения беспилотных систем ведут разведку круглосуточно и наносят удары по формированиям ВСУ, чтобы сорвать попытки закрепления и перегруппировки на Запорожском направлении.

Ранее Life.ru писал, что расчёты самоходных миномётов «Тюльпан» Западной группировки войск уничтожили укреплённые подземные командные пункты и позиции украинских подразделений в Харьковской области. Разведданные для удара предоставили операторы беспилотников 68-й мотострелковой дивизии.