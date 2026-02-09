«Манипуляция и кликбейт»: В Госдуме назвали информационной истерией сообщения о штрафе за лайки

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что в российском законодательстве нет нормы о штрафах за лайки, а подобные сообщения лишь нагнетают тревожность. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что лайк сам по себе не является правонарушением и не влечёт за собой наказания.