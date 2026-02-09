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Опубликовано 9 февраля, 20:55

«Манипуляция и кликбейт»: В Госдуме назвали информационной истерией сообщения о штрафе за лайки

В Госдуме назвали информационной истерией сообщения о штрафе за лайки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что в российском законодательстве нет нормы о штрафах за лайки, а подобные сообщения лишь нагнетают тревожность. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что лайк сам по себе не является правонарушением и не влечёт за собой наказания.

Лайк сам по себе не является административным правонарушением и не может автоматически влечь ответственность. Попытки подать эту ситуацию как «начало массовых наказаний за реакции в интернете» — не что иное, как сознательная манипуляция и кликбейт.

Антон Немкин

Член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Лайк сам по себе не является административным правонарушением и не может автоматически влечь ответственность. Попытки подать эту ситуацию как «начало массовых наказаний за реакции в интернете» — не что иное, как сознательная манипуляция и кликбейт.
Лайк сам по себе не является административным правонарушением и не может автоматически влечь ответственность. Попытки подать эту ситуацию как «начало массовых наказаний за реакции в интернете» — не что иное, как сознательная манипуляция и кликбейт.

Немкин также резко отреагировал на обсуждение темы в медиа. Парламентарий добавил, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью и лишь раскачивают общественные настроения.

«Это не новость, а домыслы и попытка раскачать общественное настроение на пустом месте», — резюмировал депутат.

Цена ошибки – дрогнувший палец: Депутат Госдумы высмеял штрафы за лайки на видео иноагентов
Цена ошибки – дрогнувший палец: Депутат Госдумы высмеял штрафы за лайки на видео иноагентов

Напомним, что сегодня в России был первый случай вынесения штрафа из-за лайков иноагентам. Пенсионеру назначили наказание 30 тысяч рублей. Оказалось, что он смотрел на YouTube видео про убийство начальника Войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

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Полина Никифорова
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