«Манипуляция и кликбейт»: В Госдуме назвали информационной истерией сообщения о штрафе за лайки
В Госдуме назвали информационной истерией сообщения о штрафе за лайки
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Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что в российском законодательстве нет нормы о штрафах за лайки, а подобные сообщения лишь нагнетают тревожность. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что лайк сам по себе не является правонарушением и не влечёт за собой наказания.
Лайк сам по себе не является административным правонарушением и не может автоматически влечь ответственность. Попытки подать эту ситуацию как «начало массовых наказаний за реакции в интернете» — не что иное, как сознательная манипуляция и кликбейт.
Немкин также резко отреагировал на обсуждение темы в медиа. Парламентарий добавил, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью и лишь раскачивают общественные настроения.
«Это не новость, а домыслы и попытка раскачать общественное настроение на пустом месте», — резюмировал депутат.
Напомним, что сегодня в России был первый случай вынесения штрафа из-за лайков иноагентам. Пенсионеру назначили наказание 30 тысяч рублей. Оказалось, что он смотрел на YouTube видео про убийство начальника Войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
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