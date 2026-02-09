США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину, уверен Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты не окажут военной поддержки европейским войскам, если те будут размещены на Украине. В интервью телеканалу НТВ он сообщил, что российская сторона напрямую задавала американцам вопрос о возможности такой поддержки. По его словам, ответ США для европейских стран и Владимира Зеленского, несомненно, будет отрицательным.

«Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Зеленского не будет позитивным», — сказал Лавров.

Ранее в Вашингтоне опровергли заявление Зеленского о том, что установлен срок до лета для окончания конфликта на Украине. Посол США в НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что Штаты стремятся к скорейшему прекращению боевых действий и достижению мирного урегулирования путём переговоров.