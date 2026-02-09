США опровергли слова Зеленского о сроках окончания конфликта на Украине

В Вашингтоне опровергли заявление Владимира Зеленского о том, что установлен срок до лета для окончания конфликта на Украине. Посол США в НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что Штаты стремятся к скорейшему прекращению боевых действий и достижению мирного урегулирования путём переговоров.

«Я не думаю, что это нечто, озвученное Соединёнными Штатами. Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее», — сказал Уитакер журналистам.

До этого Зеленский сообщил, что США стремятся завершить военный конфликт на Украине до начала лета 2026 года. По его словам, для достижения этой цели Вашингтон, вероятно, будет оказывать давление на Киев.