Россия продолжает добиваться успехов в зоне боевых действий. Об этом сообщил командующий вооружёнными силами Нидерландов генерал Онно Эйхелсхейм. В интервью изданию Defensiekrant он отметил, что российские войска сохраняют инициативу.

По оценке генрала, завершение конфликта в ближайшее время выглядит маловероятным. Эйхелсхейм подчеркнул, что, несмотря на текущую динамику, стороны в перспективе могут прийти к прекращению огня.

«Россия продолжает добиваться территориальных успехов. <…> Но в конечном итоге, я убеждён, будет достигнуто прекращение огня», — заявил генерал.

Он также указал, что в Нидерландах не ожидают скорого завершения конфликта и рассматривают происходящее как затяжное противостояние. По его словам, военное развитие ситуации остаётся определяющим фактором для дальнейших политических решений.

Ранее сообщалось, что российские войска в ходе активных действий установили контроль над двумя населёнными пунктами на севере Украины. По данным Министерства обороны России, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Сидоровку в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» заняли Глушковку в Харьковской области. В ведомстве отмечали, что продвижение стало результатом решительных действий на указанных направлениях.