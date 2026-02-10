ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 февраля, 04:11

Главком ВС Нидерландов признал успехи Вооружённых сил России на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Россия продолжает добиваться успехов в зоне боевых действий. Об этом сообщил командующий вооружёнными силами Нидерландов генерал Онно Эйхелсхейм. В интервью изданию Defensiekrant он отметил, что российские войска сохраняют инициативу.

По оценке генрала, завершение конфликта в ближайшее время выглядит маловероятным. Эйхелсхейм подчеркнул, что, несмотря на текущую динамику, стороны в перспективе могут прийти к прекращению огня.

«Россия продолжает добиваться территориальных успехов. <…> Но в конечном итоге, я убеждён, будет достигнуто прекращение огня», — заявил генерал.

Он также указал, что в Нидерландах не ожидают скорого завершения конфликта и рассматривают происходящее как затяжное противостояние. По его словам, военное развитие ситуации остаётся определяющим фактором для дальнейших политических решений.

Новости СВО. Армия России штурмует Константиновку, поражение ВСУ у Гуляйполя, Европа возмущена охотой ТЦК на людей на Украине, 10 февраля
Новости СВО. Армия России штурмует Константиновку, поражение ВСУ у Гуляйполя, Европа возмущена охотой ТЦК на людей на Украине, 10 февраля

Ранее сообщалось, что российские войска в ходе активных действий установили контроль над двумя населёнными пунктами на севере Украины. По данным Министерства обороны России, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Сидоровку в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» заняли Глушковку в Харьковской области. В ведомстве отмечали, что продвижение стало результатом решительных действий на указанных направлениях.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • нидерланды
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar