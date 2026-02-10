ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 февраля, 05:46

Марочко: В Запорожье офицеры ВСУ опасаются местных жителей и ходят с охраной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Офицеры Вооружённых сил Украины (ВСУ) передвигаются по Запорожью с охраной. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС. По его словам, такие меры связаны с опасениями возможных нападений со стороны местных жителей.

«По данным моих агентурных источников, в городе Запорожье остаются офицеры, но они пытаются не отсвечивать, так сказать, передвигаются по городу в сопровождении охраны, то есть по два, по три человека — самостоятельно по городу они не передвигаются», — заявил Марочко.

Эксперт добавил, что украинские военнослужащие также принимают меры для сокрытия мест своей дислокации. По его информации, в городе используют ложные объекты, чтобы ввести в заблуждение разведку и скрыть пункты временного и постоянного размещения подразделений. Эти действия, по оценке Марочко, указывают на напряжённую обстановку внутри города и рост опасений среди военных.

В Запорожской области поражены пункты управления БПЛА и опорные пункты ВСУ
В Запорожской области поражены пункты управления БПЛА и опорные пункты ВСУ

Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военнослужащие группировки «Восток» взяли в плен группу украинских военных в ходе боя за опорный пункт. В Министерстве обороны России сообщали, что штурмовые подразделения выбили противника с позиций, после чего часть военнослужащих ВСУ сложила оружие. Участники боя отмечали, что украинской стороне предложили сдаться, поскольку путь отхода проходил через заминированное поле.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar