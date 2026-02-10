В Запорожской области поражены пункты управления БПЛА и опорные пункты ВСУ

Пункты управления беспилотниками и укреплённые позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожили в ходе боевых действий в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что бойцы группировки войск «Восток» выявили объекты противника при помощи разведывательных беспилотников.

Пункты управления дронами располагались в лесополосах и использовались для разведки и поддержки штурмовых подразделений. После обнаружения по целям нанесли удары с применением беспилотников и артиллерии.

«Блиндаж, где укрывался личный состав ВСУ, уничтожили операторы БПЛА квадрокоптерного типа с системой сбросов боеприпасов. Противник лишился возможности вести разведку и поддерживать свои штурмовые подразделения на данном участке», — говорится в сообщении.

В первую очередь расчёты FPV-дронов поразили передовой пункт управления вместе с находившимися там военнослужащими. Затем уничтожили место хранения ретрансляторов, комплектующих для беспилотников и боеприпасов, замаскированных в лесополосе. При попытке эвакуировать имущество украинские военнослужащие раскрыли свои позиции и также попали под удар.

Кроме того, операторы разведывательных БПЛА вскрыли сеть укреплённых опорных пунктов ВСУ. По данным Минобороны, противник оборудовал разветвлённую систему огневых точек, блиндажей и ложных позиций. После корректировки данных расчёты артиллерийских орудий нанесли огневое поражение. В результате ударов подразделения ВСУ утратили боеспособность и возможность проводить контратакующие действия на данном участке.

Ранее группировка российских войск «Запад» за сутки уничтожила около 40 тяжёлых квадрокоптеров и 29 пунктов управления дронами Вооружённых сил Украины. Расчёты ПВО и мобильные огневые группы сбили указанные аппараты в воздухе. Дополнительно было ликвидировано четыре склада боеприпасов, шесть миномётов и два наземных робототехнических комплекса.