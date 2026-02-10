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Опубликовано 10 февраля, 07:31

Подполковник заявил, что удары по энергосистеме Украины — элемент давления на киевский режим

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Стратегический и психологический смысл ударов России по энергосистеме Украины заключается в давлении на киевский режим. Это своеобразный сигнал украинскому обществу, сообщил «Царьграду» подполковник Олег Шаландин.

По оценке военного, массированные атаки, приведшие к развалу энергосетей на изолированные «островки», являются методом политического воздействия.

«Это метод того, чтобы заставить украинское общество вообще в принципе на своего недопрезидента надавить каким-то образом», — пояснил Шаландин.

Он подчеркнул, что Россия таким образом даёт понять, что продолжение поддержки текущего курса ведёт к полному коллапсу жизнеобеспечения и жизни «в каменном веке».

Этот подход — ответ на прежние попытки Украины нанести урон российской энергетике. Сейчас, по словам собеседника, происходит разбаланс между военно-политической верхушкой Киева и населением, которое ощущает последствия на себе. Шаландин заявил о решимости России продолжать такие действия до достижения целей спецоперации.

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Ранее в центре Киева люди перекрыли движение по одной из улиц, требуя исправить ситуацию с продолжительными перебоями в электроснабжении и отоплении. Известно, что на данный момент отопительная система в украинской столице не работает уже целую неделю.

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