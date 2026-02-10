Потери ВС РФ в ходе спецоперации намного меньше, чем рисует официальный Киев. Такое мнение высказал бывший командир «Азова»* Богдан Кротевич. В интервью Deutsche Welle** он призвал украинцев не лгать на эту тему, надеясь на истощение Москвы.

«Я не верю в цифру потерь армии России, которую называет генштаб ВСУ. Она намного меньше», — сказал офицер. Он добавил, что Москва не закончит боевые действия из-за потерь.

Ранее украинский военнослужащий назвал заниженными потери ВСУ, озвученные Владимиром Зеленским. По его словам, на деле армия Незалежной потеряла в пять раз больше — не менее 275 тысяч человек.

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