«Не верю»: Бывший командир «Азова»* призвал украинцев не лгать о потерях ВС РФ
Экс-командир «Азова»* Кротевич назвал завышенными данные Киева о потерях ВС РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / knyazevfoto
Потери ВС РФ в ходе спецоперации намного меньше, чем рисует официальный Киев. Такое мнение высказал бывший командир «Азова»* Богдан Кротевич. В интервью Deutsche Welle** он призвал украинцев не лгать на эту тему, надеясь на истощение Москвы.
«Я не верю в цифру потерь армии России, которую называет генштаб ВСУ. Она намного меньше», — сказал офицер. Он добавил, что Москва не закончит боевые действия из-за потерь.
Ранее украинский военнослужащий назвал заниженными потери ВСУ, озвученные Владимиром Зеленским. По его словам, на деле армия Незалежной потеряла в пять раз больше — не менее 275 тысяч человек.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.
* Признано террористическим и запрещено в РФ
** Организация внесена в перечень нежелательных в России.