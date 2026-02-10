Войска России поразили объекты ТЭК, которые использовались в интересах ВСУ
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В течение суток российские войска поразили объекты ключевой инфраструктуры, которая использовалась для обеспечения действий украинской армии. Соответствующие данные передала пресс-служба Минобороны РФ.
Согласно сообщению, группировки Вооружённых сил РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортным узлам, задействованным в интересах ВСУ. Кроме того, были поражены места, где производились сборка, хранение и подготовка к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего удары были нанесены по целям в 139 районах.
Ранее сообщалось, что расчёт модернизированной тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» успешно ликвидировал крупный укреплённый пункт украинских войск. Военнослужащие соединения РХБ-защиты, входящие в состав группировки «Центр», нанесли мощный удар по позициям противника, расположенным в лесополосе. После постановки боевой задачи расчёт вместе с группой огневой поддержки занял позицию и произвёл прицельный залп 220-миллиметровыми снарядами.
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