Войска России поразили объекты ТЭК, которые использовались в интересах ВСУ

Согласно сообщению, группировки Вооружённых сил РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортным узлам, задействованным в интересах ВСУ. Кроме того, были поражены места, где производились сборка, хранение и подготовка к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего удары были нанесены по целям в 139 районах.