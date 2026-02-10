Российские войска предотвратили попытку контрнаступления ВСУ в Запорожской области

В сообщении уточняется, что несколько атак противника были успешно отбиты 9 февраля, в том числе с участием танка Abrams, который отклонился от курса и был уничтожен. Авторы канала отмечают, что обстановка на данном направлении продолжает оставаться напряжённой, и бои не прекращаются. Публикация также отмечает сложности, вызванные проблемами со связью, что сказывается на управлении войсками. В частности, упоминается, что управление беспилотниками осуществляется через наземные станции, а не по спутниковым каналам.