Российские войска предотвратили попытку контрнаступления ВСУ в Запорожской области
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Российским военным удалось отразить очередную попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале «Архангел спецназа».
В сообщении уточняется, что несколько атак противника были успешно отбиты 9 февраля, в том числе с участием танка Abrams, который отклонился от курса и был уничтожен. Авторы канала отмечают, что обстановка на данном направлении продолжает оставаться напряжённой, и бои не прекращаются. Публикация также отмечает сложности, вызванные проблемами со связью, что сказывается на управлении войсками. В частности, упоминается, что управление беспилотниками осуществляется через наземные станции, а не по спутниковым каналам.
Ранее сообщалось, что российские вооружённые силы за последние сутки поразили ряд критически важных объектов, используемых для снабжения и обеспечения украинской армии. Согласно оперативным данным, группировки войск нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и ключевым элементам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. Также были поражены площадки, где осуществлялись сборка, хранение и предпусковая подготовка беспилотников дальнего действия.
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