В Госдуме объяснили, кого могут зачислить в детский сад без очереди

Детям военнослужащих и детям граждан из добровольческих формирований положены льготы при зачислении в детский сад. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Федеральные нормы дают первоочередный приём детям военнослужащих и детям граждан из добровольческих формирований, включая усыновлённых и находящихся под опекой», — заявил парламентарий.

Первоочередное право на место в детском саду также закреплено за детьми сотрудников полиции, включая случаи гибели или смерти сотрудника. Внеочередной порядок зачисления предусмотрен для детей прокуроров, сотрудников Следственного комитета и судей, уточнил депутат.

Он добавил, что внеочередное право также имеют дети из семей, пострадавших от радиации после Чернобыльской катастрофы. Для многодетных семей федеральное законодательство рекомендует первоочередной приём, но конкретный порядок определяет регион.

Кроме того, существует семейное преимущество: если в саду уже ходит брат или сестра, ребёнок имеет приоритетное право попасть в ту же организацию. Для оформления льготы в заявлении нужно указать основание и приложить подтверждающие документы.

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