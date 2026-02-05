Россиянам напомнили о льготах при переезде из города в деревню

Переезд из города в деревню перестал быть романтической мечтой — государство превратило его в реальный экономический проект. Главный инструмент — сельская ипотека со ставкой до 3% годовых, первоначальным взносом от 20% и сроком до 25 лет. Программа бессрочная, но есть условие: покупка дома должна стать началом постоянной жизни — с регистрацией, работой и участием в жизни села. Это не дача для выходных, а полноценное переселение.

Дополнить ипотеку можно грантами. По программе «Агростартап» новичок-фермер получает до 5 млн рублей на запуск хозяйства, а при вступлении в кооператив — до 6 млн. Отдельная линейка — «Агротуризм»: деньги на сочетание фермы с гостеприимством — экскурсии, продажа домашних продуктов, размещение туристов. Депутат Алексей Говырин в интервью RT подчёркивает: тренд на отъезд молодёжи за город — не бегство от цивилизации, а осознанный выбор в пользу качества жизни и новых возможностей.

Главное — не воспринимать деревню как «бюджетный вариант» города. Здесь другой ритм, другие правила и реальная возможность начать своё дело с господдержкой. При грамотном подходе сельская жизнь может оказаться выгоднее мегаполиса.

А ранее Life.ru писал, что жительницам российских деревень хотят увеличить пособие по беременности. Депутат Сергей Миронов уточнил, что принятие соответствующих законодательных изменений позволит укрепить демографический потенциал сельских территорий и снизит финансовые и медицинские барьеры, препятствующие рождению детей в сельской местности.