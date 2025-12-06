Китайских блогеров выгнали из уральской деревни за «спаивание» местных ради треш-контента

Недельный «эксперимент» китайских блогеров в уральской деревне завершился их выдворением. Маолюй дэ Юаньфан («Ослик в поездке») и его супруга прибыли на автодоме в окрестности Арамиля Свердловской области, чтобы снимать провокационный контент о жизни в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Их метод заключался в том, чтобы предлагать местным жителям 52-градусную китайскую водку, фиксируя на камеру употребление алкоголя. Видео публиковались на китайской платформе Xiaohongshu (подобие TikTok) с комментариями, изображающими «ужасную, постыдную и вечно пьяную жизнь в российской глубинке».

Подобное поведение вызвало массовое возмущение среди арамильцев. В результате вмешательства представителей администрации и полиции, блогерам было предписано покинуть район.

Ранее сообщалось, что российский трэш-блогер Георгий Дзугкоев был выдворен из Таиланда. Причиной стал скандальный инцидент: на видео он устроил откровенную сцену со своей пожилой спутницей прямо в кузове пикапа на глазах у прохожих. Тайские власти назвали такое поведение недопустимым, аннулировали его визу и внесли блогера в чёрный список, запретив ему въезд в страну.