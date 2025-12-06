Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 13:54

Китайских блогеров выгнали из уральской деревни за «спаивание» местных ради треш-контента

Обложка © Life.ru / GigaChat

Обложка © Life.ru / GigaChat

Недельный «эксперимент» китайских блогеров в уральской деревне завершился их выдворением. Маолюй дэ Юаньфан («Ослик в поездке») и его супруга прибыли на автодоме в окрестности Арамиля Свердловской области, чтобы снимать провокационный контент о жизни в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Их метод заключался в том, чтобы предлагать местным жителям 52-градусную китайскую водку, фиксируя на камеру употребление алкоголя. Видео публиковались на китайской платформе Xiaohongshu (подобие TikTok) с комментариями, изображающими «ужасную, постыдную и вечно пьяную жизнь в российской глубинке».

Подобное поведение вызвало массовое возмущение среди арамильцев. В результате вмешательства представителей администрации и полиции, блогерам было предписано покинуть район.

Против трэш-блогера Финесс могут завести уголовное дело за развращение подростка
Против трэш-блогера Финесс могут завести уголовное дело за развращение подростка

Ранее сообщалось, что российский трэш-блогер Георгий Дзугкоев был выдворен из Таиланда. Причиной стал скандальный инцидент: на видео он устроил откровенную сцену со своей пожилой спутницей прямо в кузове пикапа на глазах у прохожих. Тайские власти назвали такое поведение недопустимым, аннулировали его визу и внесли блогера в чёрный список, запретив ему въезд в страну.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Китай
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar