Конец «карьеры» в Азии: Российского треш-блогера выдворяют из Таиланда за секс-выходку

На Пхукете завершилась история с российским трэш-блогером Георгием Дзугкоевым. Туристическая полиция сообщила, что ему официально предъявили обвинения в непристойном поведении в общественном месте.

Его визу уже аннулировали, а самого блогера внесли в чёрный список – теперь въезд в Таиланд для него закрыт.

Ранее Life.ru писал, что Дзугкоева задержали после скандального «шоу» в кузове пикапа: на видео он устроил откровенную сцену вместе со своей пожилой спутницей прямо на глазах у прохожих. Тайские власти заявили, что такое поведение недопустимо, и пообещали наказать нарушителя по всей строгости. Теперь блогеру грозит проверка от российских силовиков, которые уже заинтересовались его старыми роликами с издевательствами над пенсионерами.