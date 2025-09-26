Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 02:54

Конец «карьеры» в Азии: Российского треш-блогера выдворяют из Таиланда за секс-выходку

Задержанному в Таиланде российскому трэш-блогеру Дзугкоеву предъявили обвинения

Георгий Дзугкоев. Обложка © TikTok

Георгий Дзугкоев. Обложка © TikTok

На Пхукете завершилась история с российским трэш-блогером Георгием Дзугкоевым. Туристическая полиция сообщила, что ему официально предъявили обвинения в непристойном поведении в общественном месте.

Его визу уже аннулировали, а самого блогера внесли в чёрный список – теперь въезд в Таиланд для него закрыт.

Российский треш-блогер устроил секс-шоу в пикапе на Пхукете: его ищет полиция
Российский треш-блогер устроил секс-шоу в пикапе на Пхукете: его ищет полиция

Ранее Life.ru писал, что Дзугкоева задержали после скандального «шоу» в кузове пикапа: на видео он устроил откровенную сцену вместе со своей пожилой спутницей прямо на глазах у прохожих. Тайские власти заявили, что такое поведение недопустимо, и пообещали наказать нарушителя по всей строгости. Теперь блогеру грозит проверка от российских силовиков, которые уже заинтересовались его старыми роликами с издевательствами над пенсионерами.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • таиланд
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar