30 сентября, 02:11

Против трэш-блогера Финесс могут завести уголовное дело за развращение подростка

РИАН: На блогера Финесс могут завести дело за развращение 14-летнего подростка

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / finesslovesosa

В отношении блогера Юлии Финесс может быть возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях, совершённых в отношении 14-летнего подростка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

«В отношении треш-блогера Финесс может быть возбуждено уголовное дело. Ведётся проверка по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего», — заявил собеседник СМИ.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, в случае признания вины Финесс может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Накануне Юлия Финесс была задержана сотрудниками правоохранительных органов в Москве. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о том, что 21-летняя треш-блогер размещает в сети интернет материалы интимного характера с участием 14-летнего мальчика, а также занимается рекламой наркотических веществ. В связи с этим председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку указанных фактов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

