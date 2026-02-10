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Опубликовано 10 февраля, 13:45

В Госдуме ответили на слова Зеленского о готовых «гарантиях безопасности» для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aileenchik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aileenchik

Гарантии безопасности, о которых всё время твердит Владимир Зеленский, не учитывают интересов России. РФ тоже заинтересована в том, чтобы страны-соседи ей ничем не угрожали, отметила в беседе с «Ридусом» депутат Госдумы Светлана Журова.

Она отреагировала на слова главы киевского режима, который заявил о готовности пакета документов по гарантиям безопасности. По его словам, они безальтернативны. Однако Журова призвала не обольщаться насчёт ускорения переговоров, поскольку, по её мнению, в этих документах речь идёт только об односторонних гарантиях.

«Одно дело — что они дают гарантии только Украине. Но если нарушается наша безопасность, то о чём можно говорить? Мы же думаем в первую очередь о своей стране», — сказала депутат.

Лавров заявил, что мужской подход решит проблему конфликта на Украине
Лавров заявил, что мужской подход решит проблему конфликта на Украине

Ранее глава киевского режима заявил, что все документы по гарантиям безопасности для Украины готовы. Вместе с тем сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что достигнутые в Стамбуле в 2022 году соглашения на эту тему были полностью перечёркнуты.

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