В Госдуме ответили на слова Зеленского о готовых «гарантиях безопасности» для Украины
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Гарантии безопасности, о которых всё время твердит Владимир Зеленский, не учитывают интересов России. РФ тоже заинтересована в том, чтобы страны-соседи ей ничем не угрожали, отметила в беседе с «Ридусом» депутат Госдумы Светлана Журова.
Она отреагировала на слова главы киевского режима, который заявил о готовности пакета документов по гарантиям безопасности. По его словам, они безальтернативны. Однако Журова призвала не обольщаться насчёт ускорения переговоров, поскольку, по её мнению, в этих документах речь идёт только об односторонних гарантиях.
«Одно дело — что они дают гарантии только Украине. Но если нарушается наша безопасность, то о чём можно говорить? Мы же думаем в первую очередь о своей стране», — сказала депутат.
Ранее глава киевского режима заявил, что все документы по гарантиям безопасности для Украины готовы. Вместе с тем сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что достигнутые в Стамбуле в 2022 году соглашения на эту тему были полностью перечёркнуты.
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