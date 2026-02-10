Гарантии безопасности, о которых всё время твердит Владимир Зеленский, не учитывают интересов России. РФ тоже заинтересована в том, чтобы страны-соседи ей ничем не угрожали, отметила в беседе с «Ридусом» депутат Госдумы Светлана Журова.

Она отреагировала на слова главы киевского режима, который заявил о готовности пакета документов по гарантиям безопасности. По его словам, они безальтернативны. Однако Журова призвала не обольщаться насчёт ускорения переговоров, поскольку, по её мнению, в этих документах речь идёт только об односторонних гарантиях.

«Одно дело — что они дают гарантии только Украине. Но если нарушается наша безопасность, то о чём можно говорить? Мы же думаем в первую очередь о своей стране», — сказала депутат.