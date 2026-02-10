Около 28 тысяч жителей Курской области остались без света из-за атак ВСУ

Около 28 тысяч жителей Курской области остались без электричества из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, украинская армия ударила по объекту энергетики в Рыльском районе.

«Без электроснабжения и частично без отопления остались населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского, Хомутовского районов — это порядка 28 тысяч потребителей», — написал чиновник в телеграм-канале. Глава региона отметил, что держит ситуацию на контроле.

Ранее человек погиб при ударе украинского беспилотника по селу в Курской области. Мужчин было 27 лет. Ещё трое жителей региона пострадали.