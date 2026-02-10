В Госдуме назвали «очередным вбросом» слухи о замедлении Telegram в России

Комитет Госдумы по информационной политике пока не обсуждал вопрос о замедлении работы мессенджера Telegram в России. Об этом заявил депутат, замглавы комитета Александр Ющенко. Он назвал вбросами утверждения о том, что в РФ вводятся меры против сервиса.

Александр Ющенко — о замедлении Telegram в России. Видео © Life.ru

«Точка зрения о блокировании Telegram идёт через Telegram... Очередной вброс, попытка манипуляции», — обратил внимание парламентарий.

В свою очередь Андрей Свинцов, также занимающий должность заместителя главы комитета, заявил «Осторожно, новости», что Telegram действительно замедляют. По словам депутата, мессенджер не полностью выполняет требования российского законодательства.

«[Он] взаимодействует с РКН, но делает это «через губу», — добавил Свинцов.

Напомним, СМИ ранее писали, что власти России приняли решение о начале работы по замедлению работы Telegram. Утверждалось, что Роскомнадзор планирует приступить к мерам по частичному ограничению работы сервиса во вторник. Официальных комментариев не поступало, однако известно, что площадка действительно начала работать в РФ с перебоями.