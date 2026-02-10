Российские системы ПВО сбили 20 беспилотников над Курской и Белгородской областями
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В период с 08:00 по 14:00 мск российские системы ПВО сбили 20 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«Уничтожены <...> 12 БПЛА — над территорией Курской области, 8 БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 28 тысячах жителей региона, оставшихся без света из-за атак ВСУ. Власти работают над устранением проблем.
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