Российские системы ПВО сбили 20 беспилотников над Курской и Белгородской областями

В период с 08:00 по 14:00 мск российские системы ПВО сбили 20 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Уничтожены <...> 12 БПЛА — над территорией Курской области, 8 БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 28 тысячах жителей региона, оставшихся без света из-за атак ВСУ. Власти работают над устранением проблем.