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Регион
Опубликовано 10 февраля, 12:34

Российские системы ПВО сбили 20 беспилотников над Курской и Белгородской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

В период с 08:00 по 14:00 мск российские системы ПВО сбили 20 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Уничтожены <...> 12 БПЛА — над территорией Курской области, 8 БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Мирный житель в Белгородской области погиб при ударе дрона ВСУ по «Газели»
Мирный житель в Белгородской области погиб при ударе дрона ВСУ по «Газели»

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 28 тысячах жителей региона, оставшихся без света из-за атак ВСУ. Власти работают над устранением проблем.

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Матвей Константинов
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