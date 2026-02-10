Госдума разрешит восстанавливать доступ к «Госуслугам» только доверенными методами

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит восстанавливать доступ к аккаунту на «Госуслугах» только несколькими надёжными способами. Данную информацию озвучили на пленарном заседании.

Согласно новым правилам, для восстановления доступа потребуется личное посещение МФЦ или использование усиленных методов идентификации. К ним относятся подтверждение через мессенджер MAX, авторизация с помощью приложений и сайтов банков, использование биометрических данных или усиленной квалифицированной электронной подписи. Эти меры направлены на защиту пользователей от действий кибермошенников. Законопроект является частью второго пакета мер.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект, ограничивающий количество банковских карт, которые может оформить один человек. Согласно новым правилам, общее количество карт на одного гражданина не сможет превышать двадцати штук. При этом в любом одном банке можно будет оформить не более пяти карт.