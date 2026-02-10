Маркировка, 20 карт и 10 симок: Жёсткие меры Госдумы защитят кошельки россиян от мошенников

Российское законодательство в сфере кибербезопасности претерпело масштабную трансформацию: Государственная дума одобрила в первом чтении второй за текущий год пакет мер, направленный на системное уничтожение инфраструктуры телефонного и интернет-мошенничества.

Согласно заявлению депутата Сергея Чижова, ключевой акцент сделан на лишении преступников их главного инструментария — избыточного количества платёжных и связных ресурсов. Парламентарий пояснил Life.ru, что в рамках нового комплекса мер вводится жёсткий количественный порог: один гражданин сможет оформить на себя не более 20 банковских карт. Эта мера призвана парализовать деятельность дропперов — подставных лиц, через счета которых аферисты дробят и выводят украденные капиталы.

Основные нововведения в сфере связи и контроля:

Лимиты на идентификацию: Для пресечения работы «сим-ферм» вводится ограничение — не более 10 SIM-карт на одного человека. Операторы связи, нарушившие этот лимит или обслуживающие не зарегистрированных в РФ иностранцев, столкнутся с административной ответственностью.

Интеллектуальный мониторинг: Компании связи теперь официально наделяются правом использовать искусственный интеллект для анализа трафика. При выявлении специфических паттернов подозрительного поведения оператор обязан мгновенно блокировать сигнал.

Маркировка звонков: Все входящие вызовы из-за рубежа получат обязательную специальную маркировку, что позволит абонентам сразу распознать потенциальную угрозу.

Защита подрастающего поколения: Законопроект предусматривает внедрение специальных детских сим-карт. По словам Чижова, это даст родителям эффективный механизм фильтрации контента и защитит детей от вовлечения в криминальные сетевые схемы.

Центральным звеном новой архитектуры безопасности станет государственная информационная система ГИС «Антифрод», полноценный запуск которой намечен на 1 марта 2026 года. Эта платформа станет единым цифровым хабом, объединяющим данные банков, телеком-провайдеров, маркетплейсов и государственных органов.

Как отметил собеседник Life.ru, операторы будут обязаны в режиме реального времени передавать сведения о сомнительной активности в ГИС «Антифрод» и прерывать трансляцию трафика по таким номерам. Подобная консолидация усилий должна создать непреодолимый барьер для хищения средств, особенно у наиболее уязвимых категорий населения.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники изобрели новую схему обмана людей с подарком на день рождения. Они звонят жертве и предлагают ей принять подарок от человека, пожелавшего сохранить в тайне своё имя. Далее вам приходит код, который они просят назвать «для проверки».