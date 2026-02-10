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Опубликовано 10 февраля, 15:54

Маркировка, 20 карт и 10 симок: Жёсткие меры Госдумы защитят кошельки россиян от мошенников

Госдума вводит жёсткие лимиты, чтобы остановить цифровых аферистов

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Российское законодательство в сфере кибербезопасности претерпело масштабную трансформацию: Государственная дума одобрила в первом чтении второй за текущий год пакет мер, направленный на системное уничтожение инфраструктуры телефонного и интернет-мошенничества.

Согласно заявлению депутата Сергея Чижова, ключевой акцент сделан на лишении преступников их главного инструментария — избыточного количества платёжных и связных ресурсов. Парламентарий пояснил Life.ru, что в рамках нового комплекса мер вводится жёсткий количественный порог: один гражданин сможет оформить на себя не более 20 банковских карт. Эта мера призвана парализовать деятельность дропперов — подставных лиц, через счета которых аферисты дробят и выводят украденные капиталы.

Основные нововведения в сфере связи и контроля:

Лимиты на идентификацию: Для пресечения работы «сим-ферм» вводится ограничение — не более 10 SIM-карт на одного человека. Операторы связи, нарушившие этот лимит или обслуживающие не зарегистрированных в РФ иностранцев, столкнутся с административной ответственностью.

Интеллектуальный мониторинг: Компании связи теперь официально наделяются правом использовать искусственный интеллект для анализа трафика. При выявлении специфических паттернов подозрительного поведения оператор обязан мгновенно блокировать сигнал.

Маркировка звонков: Все входящие вызовы из-за рубежа получат обязательную специальную маркировку, что позволит абонентам сразу распознать потенциальную угрозу.

Защита подрастающего поколения: Законопроект предусматривает внедрение специальных детских сим-карт. По словам Чижова, это даст родителям эффективный механизм фильтрации контента и защитит детей от вовлечения в криминальные сетевые схемы.

Центральным звеном новой архитектуры безопасности станет государственная информационная система ГИС «Антифрод», полноценный запуск которой намечен на 1 марта 2026 года. Эта платформа станет единым цифровым хабом, объединяющим данные банков, телеком-провайдеров, маркетплейсов и государственных органов.

Как отметил собеседник Life.ru, операторы будут обязаны в режиме реального времени передавать сведения о сомнительной активности в ГИС «Антифрод» и прерывать трансляцию трафика по таким номерам. Подобная консолидация усилий должна создать непреодолимый барьер для хищения средств, особенно у наиболее уязвимых категорий населения.

Мошенники начали обманывать россиян под видом записи на диспансеризацию
Мошенники начали обманывать россиян под видом записи на диспансеризацию

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники изобрели новую схему обмана людей с подарком на день рождения. Они звонят жертве и предлагают ей принять подарок от человека, пожелавшего сохранить в тайне своё имя. Далее вам приходит код, который они просят назвать «для проверки».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Оксана Попова
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