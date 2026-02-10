Госдума в I чтении одобрила проект закона о геномной регистрации военнослужащих
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который сделает обязательной сдачу генетического материала для некоторых категорий военнослужащих и сотрудников силовых структур. Это коснётся тех, кто служит в армии, добровольческих отрядах, Росгвардии, а также полицейских и некоторых федеральных госслужащих.
Согласно новому законопроекту, обязательную государственную геномную регистрацию для указанных категорий лиц будут осуществлять воинские части. При этом им будут помогать подразделения МВД России, которые уже имеют опыт в этой сфере.
По новой инициативе, геномные данные людей, подпадающих под действие законопроекта, будут храниться до их столетнего возраста. Если человек умирает раньше, информация будет храниться до тех пор, пока его личность не будет полностью установлена, в том числе с использованием этих самых геномных данных. Однако есть и исключение: если человек увольняется со службы или выходит из добровольческого формирования, он может подать заявление на уничтожение своих геномных данных.
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