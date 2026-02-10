Госдума в I чтении одобрила проект закона о геномной регистрации военнослужащих

По новой инициативе, геномные данные людей, подпадающих под действие законопроекта, будут храниться до их столетнего возраста. Если человек умирает раньше, информация будет храниться до тех пор, пока его личность не будет полностью установлена, в том числе с использованием этих самых геномных данных. Однако есть и исключение: если человек увольняется со службы или выходит из добровольческого формирования, он может подать заявление на уничтожение своих геномных данных.